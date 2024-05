Tini Stoessel se despidió de la música: "Basta por este año"

Entre lágrimas, la cantante se despidió de los escenarios por 2024 y no confirmó la fecha de su regreso. Según trascendió, la cantante apostará por otro proyecto.

Tini Stoessel causó conmoción este viernes en su show tras anunciarno continuará brindando recitales por este año y encendió las alarmas al no confirmar la fecha de su regreso. En medio de su presentación, que contó con miles de fanáticos que asistieron para verla, rompió en llanto.

”Es el último show y quiero agradecerles una vez más porque me hizo muy feliz estar arriba del escenario otra vez”, afirmó la cantante y actriz ante sus miles de fanáticos que disfrutaban el cierre de su presentación. En continuación con su mensaje de despedida, citó: “También me hizo más feliz estar arriba de un escenario pero siendo sincera con ustedes, con mis sentimientos, con todo lo que me estuvo pasando”.