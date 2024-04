Con quién se puso de novio el Tucu López tras separarse de Sabrina Rojas

En medio de los rumores de una posible reconciliación con su ex, el Tucu López tiene un nuevo amor.

Después de meses de soltería, el mediático Tucu López parece haber encontrado el amor nuevamente. La noticia fue revelada por Fernanda Iglesias en el programa LAM, donde se mencionó que la nueva novia del actor es la vestuarista de la obra teatral "Sinvergüenzas". Este anuncio no pasó desapercibido para Sabrina Rojas, quien al parecer no recibió la noticia con agrado.

"El Tucu estaría intimando, teniendo una relación no muy seria, algo casual, con la vestuarista de 'Sinvergüenzas', la obra que están haciendo en gira", compartió Fernanda Iglesias en el programa. "La vestuarista es preciosa y se llama Aide. Lo sabe todo el elenco, a mí me contó alguien del elenco. No tendrían exclusividad. Él puede andar por ahí como quiera, pero con esta tiene un vínculo", añadió.