Coti Romero contó el peor chisme de Marcos Ginocchio

Qué dijo Coti Romero cuando le consultaron por Marcos Ginocchio

Paula Varela fue al hueso en la visita de Coti Romero y la indagó por Marcos Ginocchio. “Sí, pero después no hablé más con él. Y con respecto a lo de Julieta Poggio (que se molestó), yo no tenía idea, después ella me mandó un mensaje en el que me preguntó si era cierto porque ella sí había estado con él. Lo qué pasa que en ese momento no conté esa parte porque no me correspondía”, reconoció la influencer.

“Él es bueno, pero no hablé más con él. Además es joven, porque la gente lo mataba porque se había dado un beso ¡Pero es joven! Igual yo no era amiga de Julieta, en todo caso el amigo de El Cone era Marcos. Yo en eso, nada”, se defendió del escándalo que se generó cuando habló del beso.

¡Increible-revelacion-de-Marcos-Ginocchio-Descubre-todo-lo-que-dijo-en-una-entrevista-exclusiva.jpg

“Antes de que salga todo yo le mandé un mensaje a él y después también le conté lo de Julieta, pero me escribió dos mensajes y los eliminó. No los llegué a leer. Ahí quedó todo”, contó sobre la última comunicación que tuvo con Marcos.