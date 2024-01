Coti Romero generó una inesperada pelea en medio del Bailando: "Te comió el show"

“Se la pasan haciendo descargos y explican, explican, explican. Las cosas se hacen y chau”, aseguró el conductor de LAM. “Bueno, pero hay que aclarar las cosas que no son, Ángel”, insistió Cris Vanadia.

Ángel de Brito, lejos de quedarse en silencio, lanzó críticas contra Vanadia, acusándolo de hacer constantes descargos y explicaciones públicas.

Cómo fue la la pelea de Cris Vanadia y Ángel de Brito por Coti Romero

El enfrentamiento se intensificó cuando De Brito recordó las declaraciones de Brenda, quien afirmó que la relación se quebró debido al beso con Coty y que Vanadia no le había avisado.

”Por supuesto pero acusar de mentira me parece poco profesional de tu parte porque fue tu novia quien dijo que por el beso de Coty que no le habías avisado decidió terminar la relación. Son ustedes los que se la pasan mostrando su vida y se la pasan dando explicaciones pero después le echan la culpa a los programas”, le respondió el conductor de LAM.

Moria Casán se sumó al cruce y agregó: “Te comió el show”.



“Tu novia te dejo por el beso y lo dijo en el programa que estás criticando, fue ella la que dijo que te importaba Tinelli, y el Bailando más que ella”, agregó.

Moria Casán intervino sorpresivamente en el cruce, argumentando que la relación entre Vanadia y Brenda era "súper débil" y sugiriendo que el show mediático pudo haber mareado al comunicador. "A mi me parece que te comió este show, papi", afirmó La One, señalando que algo en la actitud de Vanadia hizo que su exnovia no le creyera.