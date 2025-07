Coty Romero reveló por fin por qué se separó de Nacho Castañares

La correntina habló de su ex pareja y reveló por primera vez la verdadera razón sobre su separación con Nacho Castañares.

Después de varios meses de rumores, versiones cruzadas y mensajes en redes, Coty Romero decidió contar su verdad. En una entrevista con el stream El Ejército de la Mañana (Bondi), la ex Gran Hermano reveló detalles íntimos sobre su separación definitiva de Nacho Castañares, con quien compartió no solo una relación sentimental, sino también un espacio laboral en el programa Fuera de Joda, por Telefe.

A cinco meses del quiebre, Coty se mostró reflexiva y segura de la decisión que tomó. “Me había separado, y ya me había pasado con mi anterior relación de separarme y tener que laburar con él. Dije ‘No, no quiero pasar otra vez por lo mismo, tengo que aprender’”, explicó, al ser consultada sobre su salida del ciclo que compartían.

Lejos de mostrar resentimiento, la joven correntina habló desde un lugar de aprendizaje emocional. “Viste cuando la vida te pone otra vez en una situación similar y es como que decís aprendo o aprendo y la verdad que fue una decisión increíble. Hoy en día le tengo mucho cariño y le agradezco que me haya hecho todo lo que me hizo”, aseguró.

Coty Romero y Nacho Castañares

Qué pasó entre Coty Romero y Nacho Castañares

Coty y Nacho intentaron retomar el vínculo en varias oportunidades, pero los conflictos cotidianos terminaron por erosionar el amor que los unía. “Teníamos muchos encontronazos, como cuando no coincidís con una persona y decís: ‘Che, ¿qué onda? nos estamos desgastando’. Y en un momento dijimos si seguimos así vamos a terminar odiándonos y no es lo que queremos”, expresó.

Si bien el periodista Ángel de Brito había adelantado que uno de los conflictos entre ellos era la falta de compromiso de Nacho para visitar a la familia de Coty en Corrientes, la influencer no se enfocó en eso, sino en la incompatibilidad general que atravesaba el vínculo: “No coincidimos”, resumió.

En la entrevista, Coty también reveló el proceso emocional que atravesó después de la ruptura: “Esta relación fue ‘ok, me duele, hice mi duelo, pero estoy re bien, sané y adelante’”. Además, destacó que su ex fue “una de las personas que más me enseñó” y que por eso elige quedarse con lo bueno del vínculo que compartieron.

Coty Romero explicó por qué se fue de Fuera de Joda

Uno de los momentos más sinceros llegó cuando explicó por qué decidió dar un paso al costado de Fuera de Joda: “Yo soy una persona que cuando hace algo le gusta disfrutarlo y cuando no estoy disfrutando al 100% prefiero no hacerlo”. Y agregó que necesitaba tiempo para volver a conectar consigo misma: “Quiero tomarme unos días y disfrutar de mi familia, de mi gente, de mis cosas y volverme a encontrar”.

Coty también se refirió al impacto de la ruptura en su vida pública. Contó que decidió bloquear los mensajes en su cuenta de Instagram para evitar comentarios que le recuerdan constantemente a Nacho: “Uno dice yo ya solté, pero la gente que está ahí todavía está jodiendo”.

Incluso se pronunció sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a Nacho con otra ex participante del reality, Sabrina Cortez: “No me sorprendería, les pasaría por al lado y ya está”.