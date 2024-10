Cris Morena contó cómo nació su amor con Gustavo Yankelevich

La icónica productora televisiva habló largo y tendido sobre su ex pareja y padre de sus hijos, Tomás y Romina Yan.

“Me enamoré locamente de Gustavo. Me casé con él porque era distinto, era diferente. Me enamoré de su potencia”, reveló Cris con una mezcla de emoción y nostalgia al ser consultada sobre su matrimonio. Según explicó, la química entre ambos no solo les permitió construir una vida juntos, sino que también los llevó a transformarse en una dupla explosiva en el ámbito profesional.