Crisis en Gran Hermano: Joel le declaró la guerra a Lisandro con un fuerte gesto

Los conflictos en Gran Hermano cada vez son más fuertes y cada vez está más definido los grupos que se enfrentan.







Desde hace unos días, una de las guerras más fuertes de Gran Hermano es la que están protagonizando Joel y Lisandro. Después de un tenso cruce en la gala de eliminación pasada, Joel tomó una fuerte decisión para alejarse aún más de Licha.

“Es todo lo que la gente no le gusta, soberbio, banana…”, aseguró Joel desde la cama. “Te dijo envidioso en vivo y no quiere cámara, él refleja lo que es con otra gente. No veo la hora de que gane Rosi, o Zoe o Lucha, nadie más merece el premio que esas chicas, que las Superpoderosas. Están todo el día activas”, le respondió Emmanuel.

Embed Fue ahí que Joel decidió mudarse de cama para estar más lejos de Lisandro. “Me voy a llevar mis almohadas”, anticipó el participante. “Poné la almohada toda cruzada así no lo veo, por dios. Voy a llenar todo eso de almohadones. Encima se hace el que habla con Zoe, que bronca que me da”, sumó Emma. “Dejalo amigo, sacatelo de la cabeza, vos tenés un juego acá, tenés amigos, no te llenes de veneno”, le pidió Joel.