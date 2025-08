Cristian Castro habló de la herencia de Verónica Castro y su pedido fue insólito

"Mi amor yo te quiero desear que seas muy feliz, que lo único que hagas en tu vida es buscar felicidad y paz, que es muy importante. Que seas buena persona como siempre lo has sido, sé que eres buena persona. Dulce y tierno cuando quieres. Es muy importante para mi saber que estuve en esta tierra y he traído a esta tierra un hijo que se va a sentir contento en este mundo", le confesó la madre cuando pidieron que le dé un mensaje al cantante.

A lo que él respondió luego de agradecerle: "Yo quisiera estar siempre cerca de ti, todos los días de mi vida. Seguir durmiendo en la misma cama como lo hacíamos juntos, porque dormí contigo hasta los 13 años. Te extraño mucho, tus ojitos son mi sangre, me corre tu sangre y te siento en todas partes en cada vez que me duermo y despierto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AztecaUNO/status/1952205391728967687&partner=&hide_thread=false ¡Verónica Castro le pagó su primer disco! Siempre confió en su talento y Cristian le agradece por ese apoyo incondicional. #TuHistoriaComoLaMía, domingos 8:00 p.m. por #AztecaUNO. pic.twitter.com/ejkrQ6UeHa — Azteca UNO (@AztecaUNO) August 4, 2025

Por otra parte, su madre se confesó sobre la decisión de Cristian de ser cantante: "Es la peor carrera porque tienes que cuidarte la garganta siempre y todo lo que tomas o te dan va directo a la garganta", dijo Verónica mientras que su hijo respondió: "Le agradezco mucho este creer en mí, me lo llevo acá y estar rodeado de la gente que te quiso tanto, de tu México que tanto te ha amado”.

“Siento ese abrigo y esa admiración de tu parte, te lo quiero agradecer, porque desde chico veo que me impulsas hacia esto y que lo amas tanto, y ahora me lo trasmitiste", reveló el cantante. Luego, agregó: “Gracias por esa transmisión que me hiciste tan linda de pasarme toda esa emoción que sientes en el escenario, porque la siento igual que tú, yo siento lo mismo, somos de la misma especie”.

En su relato el cantante agradeció el apoyo de su madre que, según reveló, fue muy costoso: “Te quiero agradecer que me apoyaste tanto. Me hiciste mi primer disco, sí, con tu dinero, con un productor que tú escogiste”.

Verónica y Cristian Castro Verónica y Cristian se han mostrado siempre muy unidos.

Por otra parte el cantante le recomendó volver a la televisión: “La cámara te ama, mamá. Tienes que estar en la televisión siempre… Creo que sí le haces falta, nos estás privando de tu presencia”.

Sumado a esto, Cristian dejó en claro qué quiere de herencia: “Ustedes no sabrán, pero la carrera discográfica de Verónica Castro es muy amplia, es más amplia que la mía y que las de muchos cantantes, inclusive. A ver si después les da curiosidad conocer las canciones de mi madre, toda su discografía. Lo único que le pido de herencia es que me dé todos sus long plays y sus discos. Es lo único que quiero, sus canciones”.