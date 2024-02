Cristian Castro reveló que su novia le maneja sus WhatsApp, su dinero y sus trabajos

En defensa de su novia, el cantante mexicano aseguró: "Mariela es una chica que realmente vale mucho la pena. Es una chica de mucho trabajo, solo me está ofreciendo lo que está a su alcance para ayudarme". Cristian destacó que Mariela no tiene el perfil de querer hacerlo comprar propiedades y que están planeando cuidadosamente sus finanzas. Además, reveló sus planes de emprender juntos, considerando la posibilidad de abrir un teatro en Córdoba.

Cristian Castro 1.jpg Cristian Castro y su novia

"Realmente estamos planificando todo para ahorrar y no para gastar. Justamente es un chica que me va a ayudar a planificar mis finanzas y tenemos pensado poner un emprendimiento juntos, puede ser un teatro acá en Córdoba (...) Tenemos mucha piel, mucho entendimiento", explicó al revelar que ella le maneja tanto sus finanzas como su WhatsApp.

Qué dijo Cristian Castro sobre su posible casamiento

El enamorado cantante también compartió sus planes de compromiso y matrimonio con Mariela durante una entrevista en "A la tarde". Aunque no mencionó fechas específicas, afirmó: "Claro que me quiero casar y claro que me quiero comprometer con Mariela muy pronto". La pareja tiene planes de viajar juntos a México y Estados Unidos en los próximos días, y en uno de esos viajes, Cristian planea proponerle matrimonio.

Cristian Castro 2.jpg

Además, Castro destacó la importancia de su madre, Verónica Castro, en su vida y afirmó que se comprometerán estando ella presente. Sobre las similitudes entre Mariela y su madre, Cristian expresó: "La veo como mi madre, como una persona que luchó mucho por su hijo". El cantante compartió que tenía el presentimiento de encontrar a alguien como Mariela en Argentina y que su decisión de mudarse al país estaba relacionada con un sentimiento profundo en su alma.