Cristina Pérez reveló la verdad sobre su futuro en el noticiero luego que su esposo sea nombrando ministro

La conductora abordó las incertidumbres que rodean su continuidad en Telefe Noticias: "No lo sé, tengo que hablar con el canal, pero como vine pensando en eso todo el año, me entregué al universo. Lo que pase va a estar bien".

Cristina Pérez expresó su deseo de que el camino iniciado por Luis Petri, a quien pidió a Dios que bendiga, no interfiera con su trabajo, pero aseguró estar dispuesta a abrazar nuevas oportunidades en caso de que no pueda continuar en el noticiero.

Qué opciones baraja Cristina Pérez si tiene que dejar el noticiero

"Si se da que no puedo seguir en el noticiero por este camino que inicia Luis, que le pido a Dios que lo bendiga, que nos bendiga a todos, voy a abrazar esas otras cosas que siempre postergo. Además de ser escritora soy actriz, me gustan los temas culturales, me gustan las historias de vida, tengo mil cosas para proyectar, pero hay que ir paso por paso", compartió la periodista.

Cabe recordar que meses atrás, Cristina Pérez había anticipado que en caso de que su pareja resultara ganadora en su candidatura a vicepresidente por Juntos por el Cambio, ella dejaría su rol en el noticiero. La incertidumbre en torno a su futuro laboral sigue siendo un tema relevante para la reconocida conductora y periodista.