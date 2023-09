Cuál era el sueño de Abel Pintos antes de convertirse en cantante

En un momento de la velada, los cincos invitados participaron del juego de "dar un paso adelante" si se sentían identificados con una frase. "Los que estudiaron algo que no es a lo que se dedican" fue la frase que hizo pasar adelante a Abel, aunque en realidad él no estudió ninguna carrera universitaria.

Abel Pintos, de cantante a carnicero_ la historia detrás de su sueño frustrado – GENTE Online - Google Chrome 2023-09-20 18-14-35.mp4 Abel Pintos y su sueño de ser carnicero

"Abel quería ser carnicero", dijo Kusnetzoff dándole el pie al cantante para que contara su historia. "No estudié, yo quería ser carnicero. Daba una mano en un local que era carnicería, verdulería y despensa. Era repositor", empezó diciendo Pintos.

"Fue en Bahía Blanca. Yo tenía 12 años y daba una mano porque iba a veranear a la casa de una familia amiga. Yo veía el respeto que le tenía la gente del barrio a Pocho, el carnicero, y decía: 'Yo quiero estar ahí, yo quiero que me respeten así'. Un día, él me dijo que eso se debía a que la gente sabía que él cuidaba la comida que llevaban a su mesa y les costaba mucho ganar".

“La gente sabía que él siempre tenía las manos limpias, que la carne era confiable, que él sabía cómo les gustaba el corte. Ahí había una relación que a mí me parecía muy bonita, pero no llegue a ser carnicero, no llegué a cortar", continuó narrando Abel.

Por último, Andy le consultó si eso lo influyó como artista para valorar lo que les cuesta a las personas comprar un disco o la entrada para un show. "Sí, principalmente por la confianza, por generar un vínculo de confianza. Lo aprendí de muchas maneras pero de esa también me llegó", cerró diciendo Abel Pintos.