Cuál es el ex Gran Hermano que confesó que se casa a poco de conocer a su novia

La única pareja que se mantiene es aquella que tenía los números más bajos en todas las apuesta. Daniela Celis y Thiago Medina no solo siguen juntos, si no que atraviesan su mejor momenro y van a ser padres de gemelos . Sin embargo, todavía no tienen planeado pasar por el altar.

GRAN-HERMANO.jpg El ex Gran Hermano Juan Reverdito se casa el 14 de febrero, día de los enamorados.

Juan Reverdito sorprendió a todos con el anuncio de su futura boda con la bailarina Celeste Rigoni. El tachero de 42 años ya le había propuesto casamiento a través de sus redes sociales. Y ella aceptó enseguida: "Me mataste. Siii quierooo. Te amo con mi vida mi amor".

CUÁNDO SE CASA JUAN REVERDITO

Según informó el periodista Guillermo Barrios -también a través de Instagram- la boda se realizará el 14 de febrero de 2024, coincidiendo con el día de los enamorados. "Cuando encontrás a la persona perfecta. Te amo" había publicado un rato antes Juan Reverdito y esa fue la foto que reposteó Barrios con la fecha del casamiento.

Las redes sociales enseguida reaccionaron. Algunos usuarios le desearon lo mejor. Otros se preguntaron quién es la novia del ex integrante de "Los Monitos". Lo cierto es que se conoce poco de ella: trabaja en el programa de deportes y espectáculos Aventuradas, un ciclo radial conducido por Luis Ventura, y es fantática de San Lorenzo, igual que Reverdito.

Por otro lado, sus detractores no olvidaron su polémico pasado. "¿En febrero recién? Para ese entonces ya no nos vamos ni a acordar cómo se llama", "Reverdito no sabe cómo hacer para que hablen de él", "Hasta que la pérdida de los 30 segundos de fama los separe", fueron algunas de las opiniones. Otros se plantearon el controvertido deseo de que luego de la apresurada boda, Juan Reverdito no tenga que volver a usar su muletilla: "Me equivoqué".