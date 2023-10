Daniela Celis contó cuáles serán los nombres para los bebés que espera

La ex participante de GH estuvo de visita por Cortá por Lozano. Allí, le brindó detalles de su embarazo a Verónica Lozano.

De qué sexo serán los bebés de Daniela Celis

Uno de los aspectos más curiosos es que, a pesar de que se enteró del sexo de los bebés durante una ecografía, decidió no saberlo en ese momento y enterarse en una fiesta que brindará más adelante donde se revelará el sexo de los bebés.

Embed - Daniela Celis en el diván de Vero (Entrevista Completa) - Cortá por Lozano 2023

Le hizo un pedido especial a su obstetra para que le anotara el resultado en un sobre sellado. Daniela planea realizar una fiesta con fuegos artificiales y colores para revelar el sexo de sus gemelos en un evento muy especial.

Los nombres de los bebés también son motivo de expectación entre sus seguidores. Aunque aún no están completamente decididos, algunos de los nombres que se barajan son Roma y Amelie o Ivo y Teo. Lo que es seguro es que llevarán el apellido compuesto “Medina Celis”.

Daniela anunció su embarazo en agosto, confirmando que no sería madre de uno, sino de dos bebés. En ese momento, compartió su alegría y comentó: “Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”.

La noticia de su embarazo fue recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores y seguidoras, quienes han estado siguiendo de cerca este emocionante capítulo de la vida de la ex participante de GH.