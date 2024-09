Cuál es el famoso que no quiere saber nada con el programa de Yuyito González y la declaró persona no grata

Yuyito González-Emma Vich.jpg

“Se enojó porque Facu Ventura le preguntó si está casado o no con Nico, su pareja”, comentaron en aquel momento en el programa. Ante esto, el subcampeón de Gran Hermano quedó muy caliente con la conductora, a tal punto que la considera persona no grata y no quiere saber nada con volversela a cruzar.

Emma Vich contó la verdad de su enojo con Yuyito González

Fue así como, ahora, Emma Vich contó qué fue lo que verdaderamente le molestó de Yuyito González: “Habíamos pactado a hacer una cosa, pero los panelistas arrancaron por otro lado”. Es por eso que expuso: “Era un tema del cual no quería hablar”.

Además, sobre la desconfianza de su relación con su pareja, mencionó: “Estaban mintiéndole en la cara a mi marido, me estaban mintiendo a mí”. Es por eso que consideró que no debía estar en ese lugar: “Yo estoy para otras cosas”.

Por último, lejos de andar con rodeos, Emma Vich confesó: “No tenía ganas de que me rompan las bo…, había ido de la mejor onda, estaba con fiebre”. Y tiró: “Yo sé que no es excusa ni nada. Yo prefiero ir y no fallarle. Porque se les cae una persona del piso del móvil… ¡Y de he hecho, me fui!”.