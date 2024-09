La pelea que faltaba: Yuyito González versus Fátima Florez

“Se sigue autoproclamando desde Las Vegas. Capaz que me está imitando , está ensayando la imitación de la primera dama que soy yo. Está todo permitido, se lo regalo. Si pone ‘primera dama’, me está imitando a mí”, aseguró la conductora.

Yuyito también habló de su relación. No le gusta que le digan primera dama, pero sí disfruta de su rol de novia: “La primera sorpresa es enamorarme de un hombre y que este hombre se enamora de mí. Llegó sorpresivamente a mi vida. Conversamos todo con Javier. Nos motiva a compartir con la sociedad nuestro amor”.

Por qué Yuyito González dejó de ser vedette

Yuyito Gonzáleztuvo su época de esplendor en los 80, como vedette en el teatro de revista. A pesar de que estuvo muchísimos años sobre las tablas, la conductora decidió abandonar la actividad que la hizo alcanzar el éxito. En su programa, habló de las cirugías a las que se sometió y confesó por qué dejó de las plumas.

En Empezar el día, la conductora habló de las operaciones estéticas que se realizó cuando aún estaba en la revista, actividad que decidió dejar poco después de realizárselas. “En el 2004 me agarró la locura de las operaciones. Porque ya saben cómo trabajaba, con una tanga nada más”, recordó Yuyito sobre sus pasos por el quirófano.

La actriz reconoció que nunca nadie le exigió que se realizara retoques, los cuales ella decidió hacerse para lucir su cuerpo sin prejuicios. “Era una exigencia que yo misma me imponía, ningún productor me pedía nada”, confirmó y expuso: “Me ha agarrado esa especie de vicio y adicción a hacerme cirugías, fue una locura”.

1714767134847.webp Yuyito González "abandonó" carrera de vedette después de unos problemas.

Yuyito confesó que, esa adicción a las cirugías, la llevó a tomar una decisión sobre su carrera como vedette. “Gracias a Dios, después entro en un proceso de desgaste que me provocó, que se ve que ya lo traía en mi cabeza”, admitió la conductora sobre el agotamiento que sintió, tras terminar la temporada de teatro.

La actriz reveló que esa experiencia que vivió, la llevó a abandonar las tablas. “Cuando termino de hacer la temporada, se me junta todo ese estrés que había pasado y después entro en una crisis por ese desgaste, que hace que tomo la decisión de decir ‘basta, hasta acá llegué, me retiro’”, sostuvo y pasó a contar que su desgaste estuvo relacionado con las cirugías estéticas.

“La última operación tuve un problema, que me pegué un lindo susto”, explicó sobre el último paso que dio por el quirófano, sin entrar en detalles de lo que le ocurrió por el procedimiento. “Soy fan de la estética, me encanta, no me voy a operar más, pero en la medida que me pueda hacer cosas estéticas sin quirófano me voy a hacer”, explicó sobre su postura actual.