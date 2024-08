Yuyito González confirmó su romance con Javier Milei: qué dijo

“Somos novios” dijo felz Yuyito González

“Ustedes quieren saber de la salida de la obra de teatro...”, introdujo Yuyito el gran tema del programa y dio paso a las imágenes del beso. Luego, ya con la compañía de Facundo Ventura y Marcia Frisciotti, se explayó. “¿Confirmamos romance con el Javo?”, preguntó sin vueltas Ventura. “Sí. Ya está. Lo confirmamos porque es una cosa sana, pura, inocente. Estamos enamorados”, confesó. “Somos novios”, siguió, al ritmo de la famosa canción de Luis Miguel.

Además de blanquear el vínculo, Yuyito González aseguró que hay exclusividad en la pareja. “Somos personas adultas con experiencia. Si lo hacemos, lo hacemos bien”, sentenció. Luego, cuando le consultaron si Milei le preguntó si quería ser su novia, explicó que no hizo falta. “No se dio esa charla, no hubo necesidad de poner aclaraciones ni restricciones porque estamos absolutamente en la misma sintonía”, aclaró.

Con una sonrisa difícil de ocultar, la exvedette celebró el amor. “Dios mío, qué bendición. Cuando una persona tiene la vida hecha, tener la posibilidad de vivir algo lindo, puro y sano, que te enamorás, que tiene sus dificultades porque es atípico todo... yo estoy agradecida a dios. Estoy sorprendida”, se sinceró. “Se notó este último tiempo que estás más iluminada, que vibras distinto”, acotó la panelistsa. “El amor te genera un entusiasmo de vida, te da vida”, remató la exvedette.

Presentación familiar

Con respecto a las presentaciones a las respectivas familias, Yuyito confesó que Estéfano, su único hijo varón y hermano mellizo de Brenda, ya conoció a Milei y que tiene “mucha afinidad en muchas cosas con Javier”. Entre esas cosas en común, la actriz mencionó la música. “Para mí eso es un apoyo grande”, agregó. En cuanto a Brenda y a Bárbara, la hija que tuvo con Guillermo Coppola, dijo que no lo conocieron, pero explicó que también la apoyan. “Las chicas no lo conocen, pero quieren verme bien”, agregó.

Saludo de Javier Milei a Yuyito

Una señal de Dios

González reveló que casi nadie de su entorno sabía de su relación. “De mis amigas, no lo había hablado con ninguna, salvo con una sola: mi amiga que es pastora. Me venía muy bien de consejera”, contó y se definió muy “reservada”. Luego explicó que en el trabajo tampoco había contado que hablaba con Milei y que una vez, en una de sus visitas a la Iglesia, recibió un mensaje a partir de la prédica del pastor. “El mensaje era tan contundente, parecía que Dios me estaba hablando. Fue como una señal. Me fui de ahí y dije ´basta de dudas´”.