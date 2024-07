Yuyito González blanqueó qué le pasa y cuándo se verá con Milei nuevamente

Ante esta situación la histórica modelo Yuyito no evitó el tema durante su participación en el programa "La Noche de Mirtha Legrand", tras ser consultada por la conductora. "Me parece un hombre interesante ”, respondió González sobre el mandatario y agregó cuando le preguntaron si le parecía "buen mozo": “ Sí. De hecho, cuando hice el reportaje en el programa mío fui bastante criticada por haberle dicho ‘qué buen mozo’, ‘qué fachero’”.

“Soy más grande, lo cual forma parte de la extravagancia, lo que podría llegar a ser esta relación si se concreta (...) Les cuento algo dicho sea de paso, si se concretara o no, primicia para Mirtha. Algunos periodistas me habían preguntado post Colón si había una cita próxima, si había una invitación y no había una invitación” , contó.

Yuyito González. Javier Milei.jpg

En continuidad con su relato, González reveló que existe otra invitación luego de la aparición pública en el Colón: “Cuando vuelva de París te invito a cenar”. El presidente de la Argentina aterrizó en el país para hacer efectiva su participación en el acto inaugural de la Expo Rural que organiza la Sociedad Rural Argentina tras su visita a París por los Juegos Olímpicos y el encuentro podría concretarse en los próximos días.

Luego, Yuyito se refirió a la relación con la ex pareja de Milei Fátima Florez: "No la conozco, pero la respeto mucho. Me han preguntado estos días los periodistas y verdaderamente yo les pedí que no quería entrar en esa sintonía”

Que dijo Fátima Flórez tras ver la primera salida de Milei y Yuyito González

Han pasado ya tres meses desde que Javier Milei sorprendió con su anuncio sobre su separación de Fátima Flórez con un mensaje en redes sociales a mediados de abril, donde el presidente argentino explicó que se debía a las numerosas ofertas laborales de Fátima, pero luego parece que comenzó un nuevo vínculo amoroso con otra reconocida mediática como Yuyito González.

Milei fatima yuyito.jpg

Tras algún tiempo de rumores y especulaciones, el presidente argentino asistió al Teatro Colón para ver la función de Carmen, la ópera de Georges Bizet dirigida por Calixto Bieito, en la noche del martes, pero lo que llamó la atención fue quien estuvo acompañando al economista: Amalia Yuyito González.

Ante la avalancha de suposiciones que se generaron luego de las virales imágenes que inundaron las redes sociales, la que salió a hablar del tema fue justamente la ex primera dama, Fátima Flórez, quien se hizo eco del hecho y dio su punto de vista sobre lo que sería la nueva relación de su ex pareja.

¿Qué dijo Fátima Flórez sobre Milei y Yuyito?

En el programa Socios del Espectáculo, de El Trece, la panelista Nancy Duré reveló que pudo hablar via WhatsApp con la imitadora para consultarle sus sensaciones luego de la noticia sobre el presidente argentino, a lo que Fátima respondió de manera tajante y contundente.

“Hola Fátima! Como estás? Sé que para vos ya es pasado, pero qué opinás de la relación de Milei y Yuyito?”, fue el mensaje que envió la periodista del programa de chimentos mediante la cadena de mensajería instantánea.

Las palabras de la humorista cortaron en seco toda posibilidad de estirar la charla y pusieron fin a las dudas: “Estoy muy bien Nancy. Sabés que soy muy respetuosa de mi vida privada sentimental pasada. Beso grande”.