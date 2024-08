Cuáles fueron los novios famosos de Yuyito González antes de Milei

La ex vedette y conductora estaría saliendo con el presidente de la nación, pero antes tuvo varias parejas conocidas

Hace unos días atrás, la ex modelo no evitó el tema durante su participación en el programa La Noche de Mirtha Legrand, tras ser consultada por la conductora, y dijo: "Me parece un hombre interesante”, respondió González sobre el mandatario y agregó cuando le preguntaron si le parecía "buen mozo": “Sí. De hecho, cuando hice el reportaje en el programa mío fui bastante criticada por haberle dicho ‘qué buen mozo’, ‘qué fachero’”.