¡Qué sorpresa! Yuyito González se casó con Javier Milei

Desde que oficializaron su romance (a los besos) en el evento del Palacio Libertad, antes llamado Centro Cultural Kirchner (CCK), la conductora le dedica la apertura de su programa por la señal de Magazine prácticamente todos los días. Sin embargo, un día no lo hizo y los rumores de crisis no se hicieron esperar.

Cansada de las especulaciones y molesta por los rumores, la exvedette habló del tema y fue contundente con su descargo: “No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis, estamos casados ya, Javier y yo, estamos casados, a ver si se entendió, nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros ”.

Para sorpresa de todos, la conductora siguió: “Va a ser para toda la vida, es para toda la vida, así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas ¿les quedó claro?”.

Sobre el final de su descargo, Yuyito le mandó un beso a su amor. “Y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo”, refiriéndose, por supuesto, a Javier Milei dejando atrás todos los rumores y “mala onda” de la gente.

También aprovechó para hablar del look elegido para su programa y aseguró que se lo dedicó al economista. “Encima tengo el saco de los corazones felinos. Mirá lo que es la intuición, el inconsciente, el corazón felino. La remerita es mía. Este escote ya saben a quién se lo dedico, no hace falta que aclare. Me distraje con el escote”, cerró el tema.

yuyito gonzalez

El día que confirmó su romance con Milei

Amalia Yuyito González confirmó su flamante romance con Javier Milei, lo hizo el miércoles 14 de agosto en su programa de televisión y tras la última aparición pública de ambos en la que fueron a ver una obra de teatro al Centro Cultural Kirchner (CCK) que incluyó un fogoso beso.

En una extensa charla con sus panelistas del programa televisivo “Empezar el día”, la actriz y conductora aseguró que están “de novios” y dio detalles de la salida al teatro. Durante la entrevista, la ex mujer de Guillermo Cóppola hizo alusión a la diferencia de edad con el presidente y contó algunos detalles del día a día del romance y reveló que pudo avanzar gracias a “una señal de dios”.

MILEI Y YUYITO.jpeg

“Feliz, feliz, feliz, qué hermoso día”, dijo Yuyito al empezar el programa que conduce por la TV por Cable y luego mostró el look, el mismo que lució anoche durante su primera salida pública con Milei. La pareja disfrutó de la obra teatral “La noche del 16 de enero” en las instalaciones del (CCK) en lo que se convirtió en el blanqueo del nuevo romance del mandatario libertario, quien ya salió con dos figuras del espectáculo en el pasado: primero con la cantante Daniela Mori y luego con la humorista Fátima Flores.

Las predicciones no son buenas

Hace algunas semanas, Pity La Numeróloga dialogó con Ángel de Brito para LAM (América) y aseguró que sí habrá casamiento en un futuro no muy lejano para Javier Milei. Sin embargo, la predicción de la numeróloga causó revuelo cuando aseguró que no se trataría de un compromiso con su actual novia Yuyito González.

“Se va a casar en 2025, pero no con una mujer rubia. Aparece en la vida de Milei una morocha”, dijo en ese entonces Pity generando todo tipo de especulaciones.