Yuyito González contó por qué decidió dejar de ser vedette

La actriz reconoció que nunca nadie le exigió que se realizara retoques, los cuales ella decidió hacerse para lucir su cuerpo sin prejuicios. “Era una exigencia que yo misma me imponía, ningún productor me pedía nada”, confirmó y expuso: “Me ha agarrado esa especie de vicio y adicción a hacerme cirugías, fue una locura”.

Por qué Yuyito González dejó de ser vedette

Yuyito confesó que, esa adicción a las cirugías, la llevó a tomar una decisión sobre su carrera como vedette. “Gracias a Dios, después entro en un proceso de desgaste que me provocó, que se ve que ya lo traía en mi cabeza”, admitió la conductora sobre el agotamiento que sintió, tras terminar la temporada de teatro.

La actriz reveló que esa experiencia que vivió, la llevó a abandonar las tablas. “Cuando termino de hacer la temporada, se me junta todo ese estrés que había pasado y después entro en una crisis por ese desgaste, que hace que tomo la decisión de decir ‘basta, hasta acá llegué, me retiro’”, sostuvo y pasó a contar que su desgaste estuvo relacionado con las cirugías estéticas.

“La última operación tuve un problema, que me pegué un lindo susto”, explicó sobre el último paso que dio por el quirófano, sin entrar en detalles de lo que le ocurrió por el procedimiento. “Soy fan de la estética, me encanta, no me voy a operar más, pero en la medida que me pueda hacer cosas estéticas sin quirófano me voy a hacer”, explicó sobre su postura actual.

¡Qué sorpresa! Yuyito González se casó con Javier Milei

Amalia “Yuyito” González tuvo que salir a derribar los fuertes rumores que aseguraban que la relación con el presidente Javier Milei había llegado a su fin.Desde que oficializaron su romance (a los besos) en el evento del Palacio Libertad, antes llamado Centro Cultural Kirchner (CCK), la conductora le dedica la apertura de su programa por la señal de Magazine prácticamente todos los días.

Sin embargo, un día no lo hizo y los rumores de crisis no se hicieron esperar. Cansada de las especulaciones y molesta por los rumores, la exvedette habló del tema y fue contundente con su descargo: “No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis, estamos casados ya, Javier y yo, estamos casados, a ver si se entendió, nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros”.

Para sorpresa de todos, la conductora siguió: “Va a ser para toda la vida, es para toda la vida, así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas ¿les quedó claro?”. Sobre el final, Yuyito le mandó un beso a su amor. “Y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo”, refiriéndose a Javier Milei.