Cuál es el gran vicio que tiene Alex Caniggia

Alex Caniggia volvió a convertirse en tendencia luego de los escándalos que tuvo con su madre y por su reciente salida de Gran Hermano VIP de España. Actualmente disfruta de sus días libres en Europa y desde allí confesó una particular adicción que tiene.

Colgando en una vitrina se ve la casaca que usó Claudio Paul Caniggia durante el histórico triunfo contra Brasil en el Mundial de Italia ‘90. Aquel de la apilada de Diego Maradona, el pase imposible rodeado de camisetas amarillas, la gambeta hacia afuera de El hijo del viento y la sonrisa inolvidable con el puño en alto. Uno de los goles más gritados en la historia de los argentinos.

En Gran Hermano VIP de España se plantean el regreso de Alex Caniggia

Lo daban como ganador, pero en los últimos días que notificaron la expulsión de Alex Caniggia por presuntamente haber infringido las normas de convivencia de la famosa casa, en su intento por defender a Laura Bozzo, otra de las participantes del reality español Gran Hermano VIP.

Hasta el momento, no se puso al aire el video en el que lo involucraría con una situación de "violencia" con otro de los participantes, pero luego de recibir la noticia de su salida, "El Emperador" se defendió: "No voy a permitir que le falte el respeto a una mujer, y mucho menos, a una mujer mayor. No justifica mis actos, por eso quiero pedir perdón al pueblo español y a Gustavo", fueron sus palabras.

Desde que fue expulsado, el nombre de Alex Caniggia se posicionó en las tendencias de España en la red social X (ex Twitter), y sus fanáticos -que lo daban como ganador- piden que vuelva a ingresar con el repechaje, que en el país europeo lo llaman "repesca".

En medio de tanta incertidumbre, Alex le sigue pidiendo el apoyo a toda la gente para seguir en la competencia: "Vamos mi gente. Vamos pueblo unido, jamás será vencido. El Mandi está con ustedes con todo", escribió en una de sus historias de Instagram.