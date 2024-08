Cuál es el ingreso económico que tiene Oriana Sabatini desde que no canta más

Con Carla Quevedo como invitada, la actriz se sinceró sobre lo que siente cada vez que la critican por su decisión. “Por momentos me hacen sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral, el estrellato. Y es como, ¿por qué lo tengo que elegir? No entiendo, que alguien me explique por favor”, exclamó la esposa de Paulo Dybala.

La confesión de Oriana Sabatini sobre la decisión que tomó de sus trabajos

Además, Sabatini se abrió con su invitada y habló de su postura con su carrera profesional, a la que dejó en parte por su sueño de formar una familia con el futbolista. “Por momentos me hacen sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral, el estrellato. Y es como, ¿por qué lo tengo que elegir? No entiendo, que alguien me explique por favor”, lanzó.

“Para mí no hay nada más liberador que decir ‘soy normal, soy común, no soy nadie, somos todos lo mismo”, admitió sin problemas y se mostró feliz por compartirlo con su invitada, que la apoyó plenamente, tras escuchar su postura. Pero eso no ocurrió en los espectadores del podcast que se manifestaron en una publicación de una cuenta de TikTok.

Qué dijo Oriana Sabatini de los trabajos que mantiene

Sin embargo, esas declaraciones generaron una amplia repercusión en las redes y algunos usuarios quisieron saber de qué vive Oriana por esta decisión de abandonar en parte su carrera artística. “¿Entonces de qué vive? ¿De qué trabaja? No entiendo”, expresaron en los comentarios del video que compartió una cuenta fandom de Oriana.

En medio del diálogo de los usuarios en los comentarios de la publicación de TikTok, Oriana se manifestó para terminar con los dichos de algunos haters y aclaró las dudas sobre los trabajos que aún mantiene, a pesar de dejar algunos por amor y por su incipiente familia, ya que manifestó sus deseos de convertirse en madre.

La actriz desmintió vivir de su pareja y sacó a la luz los compromisos laborales, que mantiene. “Del podcast que estás mirando, de acciones con marcas, de las canciones que saco. Ah, y de vez en cuando preparo muertos”, explicó la artista, que hace un tiempo estudió tanatopraxia, que es una disciplina que se encarga de preparar los cuerpos para los velorios.