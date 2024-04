Cuál es el miedo que tiene Manu Urcera a la hora de ser papá según Nicole Neumann

La modelo charló, hace unos días, con Socios del Espectáculo en donde habló de su maternidad, con la llegada del bebé, y del rol de su esposo en el nacimiento de su primogénito. Al ser consultada sobre su embarazo, la jurado reconoció: “Bien, ya se está empezando a poner más complicado. Complicado no. Pero pesadito, los últimos meses ya me cuesta todo”.

Al ser indagada por el tema del nombre, le tiró la pelota a Manu, ya que es él el que tiene la última palabra. “Siempre me olvido de preguntarle a Manu si lo quiere decir o no. Es como que ahora no me siento la primeriza yo, el primerizo es él entonces me gusta que él termine de elegir el nombre, entre los que nos gusta, que él lo cuente cuando él quiera…”, confesó Nicole.