Cuál es el nombre que Mica Viciconte le querría poner a su hija

Cuál es el nombre que le elegiría Mica Viciconte para su futura hija

A pesar de que Luca Cubero aún no festejó sus dos añitos, Mica Viciconte reconoció que le gustaría ser madre nuevamente, aunque Fabián Cubero no simpatiza tanto con la idea porque ya tiene muchos hijos.

“¡Me encanta el nombre Amapola!", lanzó Mica, decidida por el nombre. "¿Le pondrías así a tu segunda hija?”, quiso saber Nico Peralta. La modelo dejó en claro que le gusta el nombre exótico y que le agrada cómo suena con el apellido de su pareja.

“No sé si voy a tener pero en caso de que tuviera otra, sí, me gusta Amapola. Suena lindo Amapola Cubero”, reveló Viciconte, que ya tiene todo pensado. “¿Y si Luca se larga a hablar y te pide un hermanito?", repreguntó su compañero. "Luca no decide. Aparte para Fabián sería el quinto hijo y no quiere. Tenemos que negociarlo mucho”, expuso Mica, que no dio por cerrada conversación con su pareja.