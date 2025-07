Cuál es el tatuaje prohibido que se hizo Juanita Tinelli

image

Como si fuera poco, Juana musicalizó esta última foto con la canción de Amy Winehouse que lleva el mismo nombre. El tema de la británica relata las expectativas de género en una relación y la lucha por encontrar un equilibrio emocional. En ese sentido, la letra cuenta la frustración que siente la cantante al percibir que su pareja no cumple con el rol tradicional del hombre. Así, la artista expresa su deseo de que su novio sea más fuerte y asuma la responsabilidad de ser el apoyo emocional en la relación. Además, la obra refleja la búsqueda de la joven por encontrar un amor que sea mutuo y equilibrado, sin roles predefinidos.

Juanita Tinelli y la ruptura con Camilo 'Jeta' Castagnola

Un mes atrás, Juanita Tinelli confirmó que ya no está en pareja con Camilo 'Jeta' Castagnola, el polista con quien mantuvo una relación durante el último año. Si bien no dio detalles específicos sobre el final del vínculo, dejó en claro que está soltera y habló con madurez sobre lo que le dejó esa experiencia.

Todo se dio a conocer luego de que la influencer habilitara la cajita de preguntas para que sus seguidores de Instagram le consultaran lo que quisieran. Entre las muchas respuestas, una de ellas llamó la atención: un usuario quiso saber si seguía en pareja, a lo que ella respondió: “No, pero toda la gente que pasa por tu vida te deja un aprendizaje. Agradezco mucho eso y sin rencores”, acompañado de un emoji de corazón.

image

La ruptura se produce luego de varios meses de relación, en los que Juanita y Camilo se mostraron juntos en distintos eventos. Incluso, compartieron el cumpleaños de Marcelo Tinelli a comienzos de abril, donde ambos estuvieron presentes en una cena íntima organizada en el departamento del conductor, en Le Parc. En ese contexto de cambios, días atrás, la joven también sorprendió a sus seguidores al mostrarse llorando y visiblemente angustiada en la intimidad de su hogar.

“Todos sentimos y somos seres humanos. Te quiero, los quiero y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas. Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas. Nunca me mostré vulnerable. Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance, sabés que no estás solo”, expresó en el video.