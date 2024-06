Cuál es la alianza que hicieron los Originales de Gran Hermano contra Virginia y Darío

“No es que lo estoy haciendo ahora, ya lo venía haciendo”, agregó Bautista. “Nico no quiere, mirá”, lo acusó Furia. “Yo ya les expliqué mi única condición”, respondió él. “Yo no quiero estar en una casa sin Arturo”, agregó Furia. “Dalé”, lo incitó Emma a darle la mano para sellar el pacto. “Sabes cuál es mi única condición”, “Dale Nico”, insistió él. “Bueno, pero yo a Florencia no la voto”, aseguró él. “Te la vamos a sacar el domingo”, cerró Furia. Y como anticipó Furia, este domingo Florencia, la primera de las tres víctimas elegidas por los originales terminó saliendo de la casa.

La salida de Florencia no solo estuvo marcada por el resultado de la votación, sino también por un insólito incidente que se volvió viral en las redes sociales. Mientras se retiraba del estudio de Telefe, la participante sufrió una dolorosa caída al tropezar con un reflector en el piso. Este momento fue captado por una fan desde la tribuna y rápidamente se difundió en las redes sociales, generando comentarios de todo tipo. "La productora que la llevaba no le cuidó el paso, la apuró", observó un usuario en Twitter, mientras otros expresaban su preocupación y empatía por el accidente de Florencia.

Originales 1.jpg Darío y Virginia, los dos apuntados de los originales

La pelea entre Darío y Virginia

Además del blooper, la eliminación de Florencia estuvo envuelta en una serie de polémicas internas. La relación conflictiva con Juliana “Furia” Scaglione fue un factor clave en su salida. Durante la cena de nominados, ambas tuvieron un enfrentamiento que reflejó las tensiones acumuladas. "Saludame si es todo juego como decís", le reprochó Florencia a Furia en su despedida, pero no obtuvo respuesta de la entrenadora personal, quien celebraba eufóricamente su permanencia en el juego.

Pero lo peor es que los dos nuevos también se pelea entre ellos, ya que ayer se orignió una pelea entre Darío Martínez Corti y Virginia Demo. En una discusión cara a cara, Darío le recriminó a Virginia haber difundido rumores sobre su hijo Francisco y su relación con Furia. "No me molestó porque lo hablé con él y con ella. Cuando se trató de tu hija, yo no me metí en la habitación", defendió Darío, mientras Virginia intentaba justificarse. La confrontación culminó con Virginia pidiendo disculpas por sus comentarios, aunque el conflicto reflejó las fricciones persistentes entre los participantes.