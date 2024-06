Gran Hermano: Florencia es la nueva eliminada de la casa

Luego fue el turno de Bautista: “espero que la gente me siga eligiendo. Estoy muy bien de cabeza para continuar. Si así lo desea el público quiero seguir en la competencia.

Nicolás, uno de los candidatos a dejar la casa, tuvo su minuto en el confesionario y agradeció “a toda la gente que hizo posible que esté acá dentro tanto tiempo”. “Si me toca quedar voy a darlo todo y disfrutar”, dijo el participante.

Darío se mostró agradecido a sus amigos y familias y reconoció que quiere llegar a la final del programa. “Nos estamos reseteando con fuerza para llegar. Si me toca salir, feliz de haber llegado”, dijo el platense nominado.

“Apoyamos a la tregua” dijo Emmanuel camino al confesionario donde pidió la eliminación de Florencia. “Estamos en tregua y nos queremos quedar los cinco. Ojalá salga todo bien”, dijo el estilista que reconoció que, tras la fuerte pelea con Furia, ahora “está todo bien”.

Por último, tuvo su minuto en el confesionario Florencia que agradeció al público y remarcó que “no me gusta la discriminación”. “Si ustedes bancan eso, todo bien, pero a mi no me gusta”, dijo la jugadora.

Los salvados por el público

Minutos después de las 23, Del Moro hizo su ingreso a la casa para anunciar el nombre del primer participante nominado menos votado. “Quien continua en competencia rumbo a las finales es Darío”, dijo el conductor. “Los domingos son terribles porque se va uno y tengo la mejor con todos”, dijo el primer salvado con el 0.5%.

IMG_0572.jpeg

El segundo jugador salvado fue Bautista. El uruguayo obtuvo el 1.1% de los votos negativos. Luego Emmanuel fue salvado y obtuvo el 6.3% de los votos.



Instancias finales

Tras la eliminación del nuevo jugador este domingo quedarán 7 jugadores camino a la final que tendrá lugar la primera semana de julio. Santiago del Moro utilizó su cuenta de Instagram para interactuar con los fanáticos del programa quienes hicieron varias preguntas sobre cómo serán las próximas semanas dentro de la casa más famosa del país.

Sin filtros, el conductor de Telefe fue interrogado sobre la reciente edición y un usuario le consultó por quién podría ser el ganador del ciclo a lo que, como lo suele hacer con frecuencia ante esta pregunta, sostuvo que será "quien apague la luz en la gran final. Además, los seguidores de Instagram quisieron saber si la final de Gran Hermano será solo de 3 jugadores a diferencia de la edición pasada a lo que Del Moro confirmó: "Siii. En la última gala quedan los mejores 3".

Otra de las inquietudes sobre el reality y las instancias finales se centra en la visita de famosos a la casa. Santiago confirmó que finalmente será este jueves cuando entre Miranda! (ganadores del Carlos Gardel de Oro) a brindar un show en vivo a los jugadores. “Obviamente la casa se va a congelar, van a entrar los Miranda, después se va a descongelar, van a dar el show, después se va a congelar de vuelta y se van a ir. No van a estar congelados durante el show”, expresó Santiago del Moro también en su programa de radio.

Sobre la próxima edición 2025, Del Moro reveló que no hay fecha confirmada y tampoco se habilitó, por el momento, la inscripción al casting.