Cuál es la brujería que Furia le hizo a Sabrina en la casa de Gran Hermano

En "La Noche de los Ex", Sabrina Cortez, la última concursante eliminada de Gran Hermano (Telefe), aseguró haber sido víctima de brujería por parte de Juliana " Furia " Scaglione, una de las participantes más destacadas del reality.

GH 2.jpg Sabrina reveló que hubo brujerías en Gran Hermano

"A mí el gualicho que me hizo fue con la pata de la cabra que se rompió, le clavó algo y me lo puso en mi mesa de luz. Yo cuando lo vi lo tiré adentro del cajón”, reveló Sabrina durante la entrevista. Esta revelación no solo generó incredulidad en el set, sino que también contó con el respaldo de Walter "Alfa" Santiago, panelista del programa, quien compartió que Furia habría llevado a cabo acciones similares con otra concursante, Isabel de Negri, también eliminada del reality.