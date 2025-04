Cuál es la mujer que acompaña a Facundo Pieres desde que se separó de Zaira Nara

Facundo Pieres vuelve a estar en el centro de la escena, pero no por su desempeño en el polo, sino por su vida personal. Tras su separación de Zaira Nara , el polista habría retomado el contacto con alguien de su pasado, generando especulaciones sobre lo que realmente ocurre.

A inicios de 2023, se conoció la noticia de que la modelo y el polista, expareja de Paula Chaves , en tiempo pasado, muy amiga de la menor de las Nara, habían empezado una relación. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció que la pareja no atraviesa su mejor momento y hasta se rumorea la veracidad de tomar la decisión de separarse, por motivos de la apretada agenda que tienen ambos.

En las últimas horas, Paula Varela reveló en Intrusos (América) detalles impactantes de la ruptura de Zaira Nara y Facundo Pieres. “A mí siempre me dijeron, y esto me lo confirman también, que él siempre estuvo un poquito más enganchado que ella. Él vendría pidiéndole como más compañía, pero ella no quiere tanto”, reveló la periodista.