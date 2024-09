Cuál es la nueva profesión de la nieta de Tini De Bucourt

Tini De Bucourt-Chiara Sieburger-1.jpg

"Te gusta aprender y conocer. Sabemos que no siempre es fácil y sin embargo seguís hacia adelante! Amo tu responsalidad y profesionalismo! Y sobre todo y lo más importante: tu humildad, respeto y AMOR. Sabés que estoy siempre para vos, tu ‘abuela amiga’", le dedicó Tini de Bucourt a Chiara Sieburger.

De este modo, ella se animó a contar cómo surgió este cambio en su vida: "Mi primera experiencia fue en Australia, en las afueras de Sidney, en un restaurante italiano. Primero trabajé como mesera y fui un desastre. Como en Buenos Aires hacía tortas y cocinaba algo, me probé con el chef. Así empecé y enseguida me di cuenta de lo mucho que me gustaba la cocina, eso que siempre había visto como un hobby podía ser una profesión y esa idea me alucinó".

Tini De Bucourt-Chiara Sieburger-2.jpg

Fue así como logró poner un emprendimiento con amigos, en Australia, al cual llamó Listen. El hecho de meter algunas comidas bien argentinas en los menúes fue la clave de su éxito. "Todavía no me considero pastelera, pero sí me encantaría poder serlo algún día. Me falta un poco de carrera, aunque estoy aprendiendo", contó en diálogo con Hola! Argentina.

En medio de su alegría, Chiara Sieburger marcó que para ella la aprobación de su abuela no era un dato menor: "Para mí fue muy importante el momento en que me senté a hablar con mi abuela y le dije que no quería seguir con mi carrera de modelo. Me dijo: “Te felicito porque podés darte cuenta de que eso no es lo que querés”.

Chiara Sieburger contó cómo está Tini De Bucourt de su problema de salud

Hace tiempo que a Tini de Bucourt le diagnosticaron cáncer de ovario, por lo que Chiara Sieburger contó cómo se encuentra: "Ella vive todo lo que pasa como un aprendizaje. No se rinde. Lo comparte en sus redes sociales para mostrar que se puede vivir un desafío como el que le toca a ella con otro espíritu, más positivo”.

“Es muy fuerte ver a Tini físicamente tan frágil, de repente. La conozco vital y me costó encontrarla más vulnerable", indicó sobre cómo logra reponerse a las adversidades a sus 73 años.