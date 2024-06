Cuál es la pregunta que Emilia Attias no quieren que le haga tras separarse del Turco Naim

En primer lugar, Emilia contó que: ““Estoy tranquila, trabajando mucho; estando mucho con ella (Gina) y trabajando mucho adentro... bien”.

Acto seguido, Santiago Sposato le preguntó si le había molestado la exposición que tuvo el tema en los medios de comunicación, a lo que no tuvo problemas en responder: “Por supuesto. Nosotros no elegimos ese camino y fue un poco duro, pero puertas adentro se trabajó para poder sobrellevarlo de la manera más sólida posible”.

También, el notero le preguntó acerca de las diferentes versiones que circularon sobre la pareja, las infidelidades y los celos, que podrían haber sido producto de su ruptura: “Es una cuestión de mi vida privada que yo no decidí que sea pública. No voy a hablar de eso”.

Sobre su actual vínculo con su ex marido, expresó: “Estamos bien, tenemos un buen diálogo y hay armonía. Va a volver en cualquier momento al país”, recordando que el humorista está encarando algunos compromisos laborales en el exterior.

Sin embargo, a pesar de la soltura con la cuál se la veía en las respuestas, hubo una consulta en particular que la incomodó y que tensó el asunto. Fue cuando Sposato quiso indagar un poco más, lo que causó el nerviosismo de Attias: “No quiero hablar más, te pido por favor que está mi hija en frente”.

Que dijo Yanina Latorre tras las palabras de Emilia Attias

De regreso al piso del estudio de América, la siempre picante panelista Yanina Latorre dio su punto de vista sobre las palabras de Attias. Recordemos que ella había sido quien reveló en primer lugar los detalles de la ruptura entre los padres de Gina.

“Lo único que tengo para aclarar de lo que dijo es que se hizo público porque él lo quiso. Ella no quiso, pero yo todo lo que dije lo escuché de la boca de él. A mí no me lo dijo (Naim), pero por algo me llegó. De hecho, después se comunicó gente muy cercana a su entorno. Me aportaron un par de datos que los consideré muy dañinos hacia ella y yo ya en esa parte no me iba a meter ni lo iba a contar”, dijo Latorre.