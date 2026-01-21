Cuál es la serie estrenada hace 68 años y es la más vista de El Trece

La serie de Disney debutó hace casi siete décadas y está más vigente que nunca en nuestro país.

Mientras que Telefe se posiciona cómodamente como el canal más visto de la televisión argentina, El Trece posiciona a un clásico que no pierde vigencia en lo más alto del podía cuando de rating se trata.

Tal como ocurrió en 2025, El Zorro es el programa más visto del canal del sol. La legendaria serie producida por los estudios Walt Disney que llegó a la televisión estadounidense un 10 de octubre de 1957 vuelve a ser elegida por los espectadores argentinos.

De hecho, lidera, según los últimos registros, el ranking de programas más vistos en El Trece con 4 puntos de rating convirtiéndola en un verdadero fenómeno a 68 años de su estreno.

Ningún otro país la mantiene con tanto vigor en pantalla ni le reserva, año tras año, un espacio fijo en la programación.

El héroe enmascarado que defiende a los oprimidos con una espada superó el año pasado al programa de Mario Pergolini y ahora es el gran “caballito de batalla” para una señal que pierde seguidores frente a las grandes propuestas de los canales contrarios.

Creada por Johnston McCulley, la serie protagonizada por Guy Williams como don Diego de la Vega y su alter ego justiciero se emitió originalmente en los Estados Unidos entre 1957 y 1959. Tiene apenas 82 episodios en total -es la serie antigua más corta de entre las que se repiten actualmente por la TV argentina-, pero alcanzaron para instalar al personaje en el imaginario popular.

En la Argentina, El Zorro empezó a emitirse en los años ’60 y rápidamente se volvió una tradición. Su mezcla de humor, acción, romance y valores nobles lo convirtió en un clásico familiar.

¿Qué hay detrás del fenómeno de El Zorro?