Cuál fue la compañera de trabajo de Edith Hermida que la mandó al frente por sucia

“¿A vos te consta que Edith no se baña?”, preguntó la periodista, muy filosa luego de que la ex vedette contó que conoce a La Chiru, como la llaman a Edith en el ciclo, desde su infancia. “Cuando era chiquita se bañaba, ahora de grande ya dejó de hacerlo”, completó Ventura, entre risas.

Además, Ventura redobló la apuesta y reveló que en Bendita la suelen molestar por ese motivo. “Es un temita que tenemos porque no se lava el pelo, no se baña, pero igual es amorosa”, añadió, con humor. “¿Huele rico?”, indagó Pochi de Gossipeame, integrante del ciclo. “Sí, pero no gasta mucho en perfume. Igual es buena chica”, cerró.

Edith Hermida contó qué estuvo a punto de hacer por plata

Edith Hermida habló sobre su pasado y de lo que estuvo a punto de hacer para ganar dinero. "Casi fuimos prostitutas", lanzó, sin filtros acerca de una anécdota de cuándo era adolescente.

"En la adolescencia me gustaba salir... Siempre me gustó la joda. Mi mamá no me dejaba, pero yo era muy sociables. Entonces, salía igual. Me escapaba", comenzó su relato Hermida. En ese momento, la socia de Beto Casella en Bendita reveló: "Hace poco una amiga me recordó una anécdota... del día que casi fuimos prostitutas".

Tras esta afirmación, la locutora procedió a contar cómo fue que estuvo a punto de terminar en una especie de prostíbulo: "Teníamos una amiga de una amiga que no sabíamos bien qué hacía... Le pagaban por ir a tomar una copa a un lugar. Siempre tenía mucha ropa y plata. Yo no tenía un mango".

"Una noche nos dice: 'vamos a tomar algo a algún lugar'. Nos iban a pagar como que te diga ahora 10.000 pesos a cada una. Todas dijimos: 'Vamos'. Nos vino a buscar un remise. Cuando llegamos, mi amiga entra al lugar, sale y vine con la plata. Me dice: 'No, al final no tenemos que entrar a tomar nada porque no llegaron los tipos que tenían que venir’. Y nos fuimos", agregó Edith, en diálogo con Infobae, y remató: "Me puse a pensar, con el tiempo, que me parece que ese lugar era como un prostíbulo. Yo era muy inconsciente. No entendía nada".