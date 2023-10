Cuál fue la enfermedad que le diagnosticaron a Nacho Castañares al salir de Gran Hermano

En una charla con Mañanisima, el ex participante de Gran Hermano dijo: "Yo no tuve ataques de pánico, pero sí estuve diagnosticado con estrés. Tuve enfermedades a raíz de ese estrés. Por suerte, después se resolvieron, pero son momentos de mucha locura, de muchas cosas por hacer". "¿Qué enfermedad te diagnosticaron?", preguntó Pampito.

"Me diagnosticaron vitiligo. Por suerte fueron manchas que me salieron en partes del cuerpo que capaz no se ven tanto. Atrás de la cabeza, cerca de las piernas. Me dijeron que eso fue a partir del estrés. Y bueno, a mí el cuerpo me respondió de esta forma y a otra gente tal vez le respondió con ataques de pánico, de ansiedad", reveló Castañares.

Embed - Nacho Castañares ex Gran Hermano: "Me diagnosticaron vitiligio por el strees"

El vitiligo es un trastorno autoinmunitario crónico, una enfermedad que hace que algunos sectores de la piel pierdan su pigmento (color naturales).

Se filtró la verdadera razón por la que se separaron La Tora y Nacho de Gran Hermano

En Intrusos, el periodista Guido Záffora contó más detalles del fin de la pareja que comenzó en Gran Hermano. “Están separados Nacho Castañares y La Tora. Se separaron por el streaming. Hay mucho lío”, contó el periodista por la pantalla de América TV.

rvglisgenfcrpn27nyigl4euhaavif.avif

Y agregó: “Se fue Juli Poggio y el equipo de trabajo no se llevaba del todo bien. La Tora era muy intensa con Juli. Palo va, palo viene. La destrataba. No congeniaban”. Y afirmaron en el ciclo: “Dicen que Nacho la dejó a La Tora porque no la aguantaba más. Se puso muy intensa y la separación está confirmada”.

En tanto que en “Cortá por Lozano”, cuando hablaron del tema, Vicky Xipolitakis reveló que había hablado con Nacho. “Yo doy fe de esta información -expresó la griega-, porque el sábado Nacho estuvo en la Bresh, y es la primera vez que lo vi sin la Tora, por lo que le pregunté y con las manos me indicó que ya no estaba más. A él se lo veía bien”. Asimismo, Juariu también acotó que si bien estaban en pareja, no convivían.