Cuál será el nuevo trabajo de Dalma Maradona con Telefe

“Nadie sabía nada, me preguntan ‘¿cuándo arrancas?, ¿de qué se va a tratar?’, y la realidad es que todavía estamos preparando, todavía no hay nada para anunciar. Me invitaron hoy, nos presentaron a todos ustedes que ya están hace rato, yo venía a decir ‘va a arrancar en algún momento’”, contó Dalma Maradona en diálogo con Julieta Poggio y compañía.

"Me gustaría entrevistar personajes o personas que me interesan, y me gustaría hacerles la entrevista que me gustaría que me hagan a mí", admitió la hija de Diego Maradona.

Sobre los tópicos que podrá tener el programa, la mediática reveló que tiene mucha libertad: “Me gusta la moda, me gusta mucho la cocina. Yo arranqué acá porque vine al programa de Lau Romano, que es mi nutricionista, y me divertí, estuvo espectacular y vinieron los chicos y me preguntaron si me gustaría hacer algo, y lo estamos armando”.

Dalma Maradona 2.jpg

“Poder elegir qué hacer es lo que está buenísimo acá, se que se ve relajado acá, pero atrás hay un equipazo, está todo el mundo corriendo de acá para allá”, agregó Dalma.

“Va a haber entrevistas, no se sabe si va a salir dos o tres veces por semana, no se sabe nada aún porque tuvimos tres reuniones. Estoy re contenta, se que va a empezar, pero todavía estamos preparando todo. Esto fue más venir, conocerlos, ver lo que están haciendo en los streaming y ver qué puedo agarrar de lo que hacen y cómo me siento haciendo esto”, cerró Dalma Maradona.