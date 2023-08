Dalma Maradona habló del momento más triste de el Kun Agüero y su hijo Benjamín

En su cuenta de Instagram, mediante la apertura de un canal para las preguntas de sus seguidores, la hija de Diego Armando tocó un tema sensible al hablar de la despedida del hijo de su excuñado. El exdelantero del Manchester City había expresado su dolor al ver irse a su hijo y es, como era de esperar, generó muchas reacciones en su entorno familiar.

Al abrir una interacción directa con sus seguidores, Dalma recibió una consulta acerca de ese momento y no esquivó el tema. “¿Qué te pareció el posteo del Kun para Benja y la respuesta de él? Estuvo lindo”, soltó este usuario, a lo que le agregó un emoji con corazones en los ojos para darle un color diferente. Maradona se hizo eco de ese momento relatado en las redes sociales y lo apoyó: “Me pareció muy tierno. Yo fui testigo de algunas de esas despedidas y...”, expresó, con una cara de emoción.

Dalma Maradona y sus sensaciones por la despedida del Kun y su sobrino

Este mensaje de Dalma viene en relación a la visita de Benjamín Agüero a los Estados Unidos, donde el Kun se encuentra instalado y comparte el día a día con su amigo Lionel Messi, quien firmó su contrato con el Inter Miami y revolucionó la ciudad a base de goles. Tras pasar varios días junto a su padre, el joven debió regresar al país y despertó la congoja de su papá, que se expresó mediante su cuenta de Instagram.

“Tenías tres años cuando fueron esas primeras despedidas; hoy tenés 14 años y el dolor al verte ir a la Argentina sigue igual. Gracias por dejarme compartir estos momentos inolvidables. Te amo y ya te extraño. Nos vemos pronto”, expresó el streamer en un posteo que recorrió las redes sociales y dejó entrever un lado sensible del exdeportista, quien debió retirarse de la actividad profesional por una afección cardíaca.

Tras estas palabras emotivas, el propio Benjamín no se quedó atrás y, en la misma publicación, le demostró todo el cariño que le tiene a su padre: “Te amo pá, ya te extraño también, me pongo igual de triste que cuando me iba a Argentina con cuatro años. Te amo y por más viajes juntos”, expresó el joven de 14 años que forma parte de las divisiones inferiores del club Tigre.