Cuáles fueron las picantes preguntas que Mirtha Legrand le hizo a Martín Bossi contra Fátima Flórez

La competencia en el mundo de la farándula es moneda corriente y cada persona busca ser protagonista en los medios de comunicación o durante la temporada de verano en Mar del Plata, y otros centros de turismo donde el teatro se hace fuerte y asisten las máximas estrellas. Esto suele llevar a algunos chispazos fuertes entre los artistas que a veces son temporales, mientras que otros no.

Bossi-Martin.png

Tal como suele hacer la chiqui, fue incisiva al preguntarle por la amistad con Fátima. “Qué bien te está yendo, Martín, muy bien. ¡Felicitaciones! Estás llenando todas las funciones, qué bárbaro. ¿Estás encabezando o encabeza Fátima Florez?”, disparó Mirtha y agregó para ponerle más picante: “¿Te llevás mal con Fátima Florez? Estas son las preguntas de la Chiqui”.

“Ya vengo preparado, ¿sabés como dormí? Así”, esbozó con humor Bossi, abriendo los ojos y poniendo cara de sorpresa.

En continuación, Bossi afirmó: “No me llevo mal. Está esta cuestión de los medios, que hacen rivalidades. Pero no tengo problema. Me parece una laburante”.

Para cerrar el diálogo con Martín, la Chiqui contó su sensación sobre la temporada de verano: “Se está haciendo muy buen teatro en Mar del Plata”. Mirtha viajó este verano a la ciudad costera y visitó el show de la novia del Presidente y de Bossi.