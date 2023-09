Cuáles son las dos canciones que lanzó Lali Espósito en Spotify

Lali Espósito lleva ya varios meses de gira por Europa, donde presentó su show en Italia, España, Francia y Suiza. En los próximos días el Lali Tour llegará a Tel Aviv, donde la cantante tiene muchísimos fans gracias al éxito de Rebelde Way en Israel. Su ajetreada agenda no le impide, sin embargo, encarar nuevos proyectos.

"1amor" es una de las nuevas canciones de Lali Espósito y fue escrita por la cantante tras una historia de desamor.

Por un lado, presentó un tema inédito de autoría propia: “1Amor”. La canción habla de encontrar un vínculo amoroso que le permita la libertad y saque lo mejor de ella. “Un amor que me quiera solo auténtica, que no me haga trampa y nunca use tácticas. El que no me haga sentir problemático, un amor para mí, un amor”, dice la letra de esta canción escrita por Lali.

“Sé que es lo mejor para los dos y confío que un día lo entiendas, sé que se te parte el corazón, el mío no aguantó la contienda. Esto lo hago por vos pero mucho más por mí. Tengo que volver al amor que me trajo hasta aquí”, continúa la canción, que habría sido inspirada en un desamor vivido por la intérprete de Disciplina.

Por otra parte, Lali grabó un cover de un clásico de Babasónicos. Se trata de Yegua, una canción que la banda lanzó en 2005 como parte del álbum Anoche. Lali le puso su impronta, fue al su estilo, agregándole sonidos nuevos y adaptando la letra al género femenino, aunque sin hacerle perder la esencia de la canción original de la banda liderada por Adrián Dárgelos.