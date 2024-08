Cuáles son las dos claves que Jimena Barón tiene para tener una alimentación saludable

Luego, agregó respecto como incorporar “dos aliados súper importantes” a la dieta: “En invierno, ahora, cuando hace frío, sopa. Agregás una sopa a tu plato, ya sea del mediodía, de la noche, almuerzo, cena. Le agregás un bol de sopa, un bol de caldo. Sos feliz, te llenás. No tiene muchísimas calorías”.

Sin embargo, no solo para el frio, también detalló acerca del verano: “Ensalada, un bol. Siempre el almuerzo y la cena con ensalada cruda, que es muy importante aparte para la salud. Vas a un restaurante, pedís el menú de las guarniciones y una ensalada mixta de entrada. Comés eso y después lo que quieras. Y con la sopa lo mismo. ¿Cuál es la sopa del día? ¿Calabaza? Perfecto, traémela. Después comés lo que sea”.

Para cerrar, dejó una reflexión alegre: “Estás llena. Estás feliz, sentís más saciedad y es sano. Te quiero, Mabel. Si vos sos feliz, yo soy feliz”.

Jimena Barón sobre la gente que habla de su cuerpo

Jimena Barón había sido noticia hace unos meses luego de cansarse y exponer a las nutricionistas que en las redes sociales utilizan imágenes suyas y critican su cuerpo, y luego de eso Homero Pettinato opinó nuevamente sobre la reflexión de la Cobra, lo que hizo que se desate una gran polémica.

Tras todo ese escándalo, ella se había indignado y expresó: “Me llama la atención que yo no hablé de nadie. Simplemente salí a decir, ‘che, loco, no hablen más de mi cuerpo’ y obviamente eso desencadenó que todos hablen de mi cuerpo. No consumo esas cosas porque me dan bronca, honestamente, no me hago la superada”.

Luego, en Socios del Espectáculo, había expresado con mucha bronca contenida: “Yo no hablo del cuerpo de nadie, yo hablo del mío. Que no me gusta que lo pongan de ejemplo para nada. O sea, o lo ponen de buen ejemplo, porque considero que lo soy, o no hablen de mi cuerpo. Chicos, ya está, era más simple el mensaje”.