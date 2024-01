Cuáles son los retoques que María Becerra se hizo en la cara

Qué dijo María Becerra sobre sus retoques

María Becerra confirmó que los cambios que experimentó su cara no son consecuencia de una intervención quirúrgica y que, en realidad, se hizo algunas aplicaciones para mejorar el aspecto de su piel. “Igual, yo no tengo operaciones estéticas, sino lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me ceba caretearla”, explicó la cantante, con sinceridad.

Embed María Becerra sorprendió con ironía cuando le preguntaron si se había operado el rostro: “Un cirujano” pic.twitter.com/yGTqhkmeoe — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) January 25, 2024

“Yo me hice las tetas, lo digo. Pero, el resto, son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir”, se confesó, terminando con todos los rumores y poniéndole fin a las críticas.

"¿Podés levantar una ceja?”, le pidió un usuario y María, muy gentil, demostró que los retoques no han impactado negativamente en su rostro. “Obvio que sí, tengo movilidad en la cara”, sostuvo, entre risas y sometiéndose a la propuesta de su fan. “Tampoco es que me puse botox, no, me puse ácido hialurónico”, reveló para la tranquilidad de sus seguidores.