Cuánto cuesta Amazon Prime Video (con impuestos) en octubre 2024

Cabe señalar que si bien Amazon Prime Video les brinda un amplio catálogo a sus clientes, lo cierto es que algunos de los títulos que aparecen en pantalla no pueden verse dado que aún no están disponibles en nuestro país. Desde Amazon señalaron que “si la serie te indica que no está disponible en tu ubicación, significa que aún no hemos obtenido los derechos para transmitir ese título”.