Cuánto gana Mariah Carey por su tradicional canción navideña

All I Want for Christmas Is You es la banda sonora de la temporada navideña y a 30 años de su estreno, Mariah Carey sigue facturando millones.

La navidad revive el clásico tema musical de la exitosa Mariah Carey . “All I Want for Christmas Is You” se convierte como cada año en la banda sonora más importante de la temporada navideña.

La canción fue compuesta en 1994 y a 30 años de aquel estreno no solo domina las listas de reproducción y comercios, sino que es un clásico indiscutido que rompe récord cada año.

De acuerdo a las estimaciones de Forbes y The Economist , Mariah obtiene cada año entre USD 2,5 y 3 millones en concepto de derechos de autor por la canción.

De hecho, hasta el 2017 el tema había generado más de USD 60 millones de regalías. Su coautor, Walter Afanasieff también recibe una parte significativa de estos ingresos.

El éxito no es solo económico y en 2021 se convirtió en la primera y única canción navideña en recibir el Diamond Award de la RIAA, distinción que acredita más de 10 millones de unidades vendidas y emitidas en streaming en Estados Unidos.

Este 2025, la canción alcanzó un nuevo hito al permanecer 20 semanas en el número uno de la lista Billboard Hot 100, una hazaña sin precedentes para cualquier otro tema. “Estoy tan agradecido”, dijo la cantante sobre este reconocimiento.

Mariah Carey cantará en la Inauguración de los Juegos Olímpicos

Mariah Carey será la primera gran estrella en presentarse en el estadio San Siro el próximo 6 de febrero, durante el evento inaugural de Milano Cortina 2026.

La participación de la artista estadounidense que será la estrella principal de la apertura de los Juegos Olímpicos fue celebrada por el comité organizador.

“Representa plenamente la atmósfera emocional que acompaña la cuenta regresiva hacia los Juegos”, dijeron desde el Comité.