Cuánto gastó Oriana Sabatini en su exclusivo vestido

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron los protagonistas del fin de semana en la Argentina. Es que la pareja dio el gran paso y se casó en una increíble fiesta para más de 350 personas en la que no faltaron los detalles, el lujo y momentos inolvidables para el feliz matrimonio.

Ya instalados en Italia, la pareja sigue dando de que hablar y este lunes en Mañanísima , Vero de la Canal y Roberto Piazza analizaron el look de la hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop , y revelaron el precio que pagó la novia por este diseño exclusivo de esta casa de modas originaria de Milán.

Los especialistas de la moda dieron detalles del vestido elegido por la influencer y revelaron: “El 90% de la belleza del vestido es ella. Luego, el vestido tiene una confección maravillosa, una tela maravillosa, es un vestido clásico, muy 70″, dijo Piazza convencido, a lo que De la Canal añadió, siguiendo la misma línea: “Ella es tan perfecta, tan linda, que lo que le pongas le va a calzar”.

oriana paulo portada.jpg

“No importa la sencillez, cada uno elige lo que le gusta, no tiene la impronta de Dolce & Gabbana, no es una alta costura de Dolce & Gabbana. Nunca te va a atender personalmente para hacerte tu vestido”, explicó Piazza, reconociendo que el modelo elegido por Oriana no es un "exclusivo" de la marca.

La pregunta del millón llegó de la mano de Estefi Berardi, panelista del ciclo que conduce Carmen Barbieri por El Trece. Y fue Roberto Piazza quien se animó a calcular el precio del vestido. “El último que vi de Dolce & Gabbana en España, en la casa Dolce & Gabbana original, una capa de gasa estaba en 5 mil euros. Esto debe costar unos 25 mil euros”, aseguró el diseñador.

La ausencia de Gabriela Sabatini, la tía de la novia

La reconocida ex tenista de 54 años, tía de Oriana quien fue protagonista de una boda soñada, no asistió a los festejos en los que si estuvieron jugadores de la Selección argentina, entre otras personalidades que coparon la escena sin quitarle protagonismo a los novios.

Lejos de su país de origen, Gabriela no asistió al evento ya que lleva una vida renovada en Zúrich, Suiza. Es que sumado a esto Gabi presenció hace apenas una semana la final del prestigioso torneo de tenis Wimbledon.

Sabatini (1).jpg Gabriela y Oriana Sabatini

"En Suiza tenés a diez metros veinte montañas, entonces es muy fácil entrenar y ponerse bien en forma. Hace unos años hice el Tour de France de aficionados. Fue agotador pero buenísimo, porque podés ver de cerca a los profesionales", afirmó sobre el país en el que reside, donde practica ciclismo.