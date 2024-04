Daisy May Queen denunció la dramática infancia que pasó

La reconocida locutora argentina Daisy May Queen reveló en una emotiva entrevista para el programa "A la Tarde" de América TV, detalles inéditos sobre su historia personal, que estremecieron a todos. Desde un remoto pueblo en las cercanías del Himalaya, May Queen compartió con la conductora Karina Mazzocco su travesía en búsqueda de sus verdaderos orígenes.

"Yo creo que todos los que fuimos adoptados lo sabemos desde el minuto cero, se siente en todas partes. Yo toda mi vida no me sentí parte de la familia en la que estaba, me sentía ajena y eso me daba cierto aislamiento familiar", confesó Daisy, describiendo la sensación de no pertenencia que marcó su infancia.

Desde joven, Daisy albergaba dudas sobre su identidad, pero fue en la adultez cuando decidió confrontar a su madre en busca de respuestas. "Fue con una ayuda de una amiga de mi mamá, ahí es donde dije que ya no podía seguir con esto y tenía que dejar de sospechar. Yo tenía cuarenta años, ya me había pasado la vida. Le dije a mi mamá que por favor hable y que me cuente la verdadera historia, que me digan la verdad", relató la locutora.

Cómo fue el momento que Daisy May Queen se enteró de su origen

La revelación de su madre no fue fácil. "A mi mamá le costó muchísimo tener que aceptar decírmelo, no quería. A mí esto me trajo diversos desórdenes en mi vida", admitió Daisy, destacando el impacto emocional que tuvo el descubrimiento de su adopción ilegal.

Daisy también compartió detalles sobre el proceso de adopción, revelando que sus padres biológicos la vendieron y que posee un acta de nacimiento falsa. “Mis padres me compraron, yo tengo una partida de nacimiento ilegal, trucha completamente. Yo a mi mamá la empecé a querer cuando me lo dijo. Fue un proceso muy difícil y muy largo y duro, lo estuve trabajando con mi terapeuta, me tomó tiempo. Mi mamá se enfermó muy gravemente después de eso, pero pudimos hacer las paces, nos pudimos pedir perdón entre las dos”, afirmó la locutora, quien se vio envuelta en una trama de engaños y secretos desde su nacimiento.

Cómo logró hacer las paces con su familia

“Me contacté con entidades que brindan ayuda y me enteré de muchas historias en las que le mienten a las madres diciendo que los bebés habían nacido muertos", agregó la locutora y escritora.

“Con el tiempo se fue pacificando todo, yo creo que uno en sus células ya tiene toda la información, el problema es que yo no tenía consciente ese dato, solo lo sospechaba y tenía mucha duda”, sumó antes de cerrar: “Yo no me sentía parte de esa familia, yo me veía diferente al resto de mi familia y ahí es donde me empecé a sentir alguien extranjero fuera de mi familia”.