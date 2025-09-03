Dalia Gutmann en Neuquén: dónde, cuándo y cómo conseguir entradas

La humorista presenta su show “Experiencia Dalia Gutmann!” nominado a los premios Martín Fierro de Teatro.

Dalia Gutmann llega a Neuquén con su show de stand up “Experiencia Dalia Gutmann”. La comediante se presentará este sábado 6 de septiembre a las 21 en el Cine Teatro Español.

Con más de 20 años de dedicada al humor, Gutmann desembarca con un show fiel a su estilo verborrágico y alocado donde cuenta las vivencias de una ex adolescente de los 90 que se convirtió en una señora perimenopaúsica, madre de dos y en pareja hace años. Esta mujer es histérica, cambiante, terca, impuntual y todo complica su vida que intenta convertir en una verdadera comedia.

El espectáculo bajo la dirección de Mariela Asensio fue nominado al Premio Martín Fierro de Teatro como Mejor Stand Up en 2025.

La comediante, conductora y locutora encontró en el teatro una forma diferente de reflejar el universo de las mujeres con una cuota de humor. Su habilidad para conectar con la audiencia logra que muchas mujeres se sientan identificadas y acompañadas, y que lo hombres comprendan su universo.

Embed - Dalia Gutmann: “Soy una coleccionista de papelones”

Desde el 2009 Gutmann hace unipersonales de humor. En 2021 estrenó “Tengo cosas para hacer” en el Teatro Maipo y en 2024 ganó el Premio Lola Mora como mejor humorista, otorgado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con voto de la gente.

Con sus espectáculos recorrió escenarios de toda la Argentina y países como Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Colombia y España.

También creo el documental “Stand Up a lo Argentino” donde cuenta la historia del stand up en el país y que fue seleccionado para presentarse en el festival Bafici.

Dalia ha participado de números programas de televisión, radio y podcast. Actuó en películas y series, escribió sobre humor para revistas y actualmente hace una columna para el Diario Clarín. También escribió tres libros y formatos originales para contenidos web.

Cómo conseguir las entradas

Dalia Gutmann se presentará con su unipersonal “Experiencia Dalia Gutmann” el sábado 6 de septiembre a las 21 en el Cine Teatro Español. Las entradas se consiguen en plateanet.com