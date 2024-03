Espectáculos La Mañana Dalma Maradona Dalma Maradona contó la verdad sobre la supuesta boda de Claudia Villafañe y Jorge Taiana

La hija de Claudia se cansó de los rumores y contó al fin lo que pasa realmente entre su madre y Jorge Taiana.







Dalma Maradona, hija de Diego Maradona, brindó una entrevista exclusiva al programa Socios del Espectáculo donde abordó diversos temas, incluyendo los rumores que rodean el posible matrimonio de su madre, Claudia Villafañe, con Jorge Taiana. La joven actriz, conocida por su franqueza, no dudó en responder a las incisivas preguntas del cronista.

"¿Mamá se casa o no se casa? ¿Le van a armar la fiesta a ustedes?", cuestionó el periodista, a lo que Dalma respondió con seguridad: "No, ella es la que organiza eventos, chicos. Que yo sepa no se casa, sino lo sabría".

Dalma 1.jpg Dalma Maradona y Claudia Villafañe Sin embargo, la persistencia del entrevistador llevó la conversación hacia terrenos más íntimos. "Por ahí no me lo queres decir... ¿Te gustaría?", preguntó nuevamente el cronista. La respuesta de Dalma fue directa y sin rodeos: "Te lo diría, si es algo lindo. Si ella quiere, sí. Yo no caso a nadie ni hago hacer cosas a nadie que no quiera".