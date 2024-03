Cuál es el problema de salud que tuvo Dalma Maradona que la obligó a no trabajar más

Cuando una seguidora le preguntó si estaba trabajando, ella fue contundente con su respuesta. “Desde que dejé la radio no trabajé porque estuve bastante complicada de salud, pero ahora ya estoy perfecta”, reveló Dalma. En el mismo mensaje, adelantó que ya está preparando su regreso: “Voy a arrancar un proyecto súper los primeros días de abril”.

“¿Por qué no tienen relación con tus otros hermanos? Si son tan hijos como ustedes. Me dan mala leche”, opinó otra persona. Sin dudarlo, Dalma comentó: “Para que exista una relación tiene que ser mutua y si ninguno de los lados está interesado, ¿por qué la culpa es de un solo lado? A veces las personas son tan distintas que no se da”.