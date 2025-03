Daniela Celis le mostró a sus hijas cómo vivía antes de ser famosa

La ex participante de Gran Hermano compartió con sus seguidores el recorrido que hizo por su antiguo hogar.

A través de sus redes sociales, la ex participante de GH sorprendió al mostrar la humilde casa en la que vivía antes de ingresar al programa. Llevó a sus hijas a conocer el lugar e hizo un recorrido para sus seguidores. “Estos son los famosos paneles que clavamos con mamá cuando tenía trece años. Pusimos uno por uno cuando empezamos a hacer la casa, que antes era una casilla”, explicó mientras mostraba el techo.

image.png

image.png

image.png

image.png

“Ahora me encuentro acá, súper agradecida con la vida, junto a mis dos hijas y la familia que formé. ¡Y con una comunidad hermosa!”, reflexionó, emocionada.

Anteriormente, Thiago también había contado cómo su paso por Gran Hermano cambió su vida y le permitió mejorar las condiciones de la casa en la que vivía con sus hermanos. “Les compré una heladera, una cocina, cada uno tiene su pieza… esas cosas me llenan. Yo quería la casa y nada más, pero logré más que eso. Ahora mi casa tiene asfalto, hice todo yo con mis hermanos”, relató.

Daniela Celis le dijo que no al Golden Ticket porque consiguió "el trabajo de sus sueños"

Daniela Celis sorprendió a sus seguidores al anunciar que no participará del Golden Ticket para ingresar nuevamente a Gran Hermano 2025 (Telefe), a pesar de haber sido una de las exparticipantes que tenía la posibilidad de postularse. A través de un video en sus redes sociales, la influencer explicó los motivos detrás de su decisión y reveló que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

image.png

Desde que dejó la casa de Gran Hermano, Celis ha construido una sólida carrera en los medios y el mundo de la moda. Según explicó, su determinación de no regresar al reality no tiene que ver con el hecho de ser madre, ya que su pareja, Thiago Medina, la apoyó en todo momento para que tomara la decisión que considerara mejor.

“No fue por el simple hecho de que tengo bebés, eso fue lo primero que se debatió en casa y Thiago me dijo: ‘Dale para adelante’”, reveló en el video, en referencia a sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

Sin embargo, su elección estuvo más relacionada con los logros que ha conseguido en estos últimos años. “Tengo un montón de cosas que construí durante este tiempo y que ahora se están haciendo realidad. ¿Por qué irme si tanto me costaron mis contratos, mis trabajos y todo lo que se viene?”, reflexionó la exparticipante del reality, que ahora disfruta de una intensa agenda laboral.

image.png

Daniela destacó que finalmente consiguió el trabajo de sus sueños, motivo por el cual no quiere dejar pasar esta oportunidad profesional. “Soy súperafortunada. Tengo un montón de eventos, presencias, desfiles, soy embajadora de dos marcas. ¿Por qué no cumpliría si me costó tanto conseguirlo?”, expresó con felicidad.

Además de su éxito en el mundo de la moda y las redes sociales, Celis anunció que se sumará como panelista en el programa Patria y Familia, que se emite a través del canal de streaming Luzu. En el ciclo, compartirá la mesa con Camila Mayan, Lucas Spadafora, Anita Espósito, Fede Popgold y Juli Castro.

Este nuevo desafío la tiene entusiasmada, ya que le permitirá seguir afianzándose en el mundo del entretenimiento y la conducción. Con su carisma y su espontaneidad, Daniela Celis se ha convertido en una de las figuras más queridas por el público, y su presencia en Luzu promete ser un gran atractivo para los seguidores del canal.