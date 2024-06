De qué manera Arturo, el perro de GH, atacó a Marisol, la novia de Martín Ku

Lo cierto es que luego de la cena entre todos los participantes y sus respectivos familiares, Marisol y Martín fueron el blanco del insólito reclamo del canino, quien no toleró quedar en un segundo plano a los ojos del Chino, a quien eligió como su dueño desde su ingreso a la casa más famosa del país.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FURIAGATE/status/1800379867932098570&partner=&hide_thread=false En la noche Arturo la va a agarrar de los pelos a Marisol#GranHermano pic.twitter.com/sFGgo3OlRU — furiagate (@FURIAGATE) June 11, 2024

Y al sentirse literalmente ignorado, Arturo empezó a ladrar detrás de Marisol. Pero al no lograr la atención de Martín, pareciera que se molestó y le tiró un mordiscón a la espalda de la joven. Claro que inmediatamente, quienes vieron la secuencia intervinieron para que la situación no fuese más que un susto.

Como era de esperar, los fanáticos del programa no tardaron hacer toda clase de comentarios en las redes sociales sobre la relación entre Arturo y Marisol. “Está re celoso Arturo”, “¿Pero entró Marisol o Paola Argento? Ya confundió una hoja del patio con un sapo. Le dijo al perro que no la toque que la ropa es cara”, “Ese perro somos todos” o “Arturo manifestando lo que sentimos muchos acá afuera contra esta piba”, fueron algunos de los comentarios.

El emotivo reencuentro de los participantes de Gran Hermano con sus familiares

Este lunes en Gran Hermano volvieron a entrar una vez más los seres queridos de los seis jugadores que siguen en competencia. "Van a jugar por un premio espectacular, un viaje para dos personas a Varadero, Cuba. Quien gane el premio le otorgará el liderazgo a su familiar", reveló el conductor Santiago del Moro.

image.png

Nico, el marido de Emmanuel Vich; Georgina 'Coy', la hermana de Furia; Marisol, la novia de Martín Ku; Antonella, la mamá de Nicolás Grosman; Sofía, la hija de Darío Martínez Corti, y Emma, la prima de Bautista Mascia, fueron los visitantes que entraron esta vez a la casa más famosa del país.

El primero en ingresar a la casa fue la pareja del peluquero. Al verlo cruzar la puerta, Emmanuel salió corriendo para besar a Nico apasionadamente. Acto seguido, entró Coy, quien lo hizo gritando y sorprendió a su hermana. Luego, ingresó Antonella y la emoción de Nicolás fue total. Madre e hijo se fundieron en un fuerte abrazo.

Más tarde, entró Sofía, quien vive en Venezuela y desde hace seis meses no ve a su padre. Darío, cuando la vio ingresar, no pudo contener las lágrimas de la emoción. Después, apareció Emma y el uruguayo, asombrado, expresó: "¿Qué hacés acá?". Por último, entró la novia del Chino y la pareja no se pudo despegar tras su romántico encuentro.