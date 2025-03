De qué manera entrena Lali Espósito para sus shows en Vélez

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ronel_soy/status/1901672969912422764?t=AT5PwhQzl1Mvtn_GMp8bLw&s=19&partner=&hide_thread=false LALI entrenando para dar los mejores shows en Vélez #lalienvelez pic.twitter.com/o3JLF1hC3Z — soy_ronel (@ronel_soy) March 17, 2025

Luego realiza una serie de swings con una mancuerna rusa, ideal para trabajar la movilidad de su cuerpo, sobre todo su tren inferior y los hombros. Después, para no dejar de lado la resistencia, Lali realiza el infaltable ejercicio de saltar la cuerda.

Por último, Lali vuelve a subir al cajón, pero esta vez, para sumar más dificultad, le agrega un par de mancuernas al ejercicio. Con ese mismo elemento realiza flexiones de brazos. Finalmente, cierra su rutina con una infaltable serie de abdominales.

Lali Espósito rompió el silencio y se refirió a los cruces con Javier Milei y Eial Moldavsky: ¿Qué dijo?

Este martes Lali Espósito fue la invitada de lujo del programa Industria Nacional del canal de streaming Gelatina, que conduce su novio Pedro Rosemblat. En una entrevista mano a mano, la pareja habló de todo: sus inicios en la música, su próximo disco y los shows que está preparando para el estadio Vélez, pero, sin dudas el momento más picante de la entrevista fue cuando la cantante habló de los reiterados cruces que tuvo con Javier Milei y del reciente entredicho con Eial Moldavsky.

En reiteradas oportunidades, el presidente Javier Milei criticó públicamente a la cantante al punto de llamarla "Lali Depósito". Durante la entrevista, al hablar de por qué decidió en 2024 descansar un poco en el plano laboral, analizó: "Mi exposición con lo del presidente me invitó a meterme para adentro, pensar con claridad, y hacer un mejor disco que el que tenía pensado hacer". "Cuando te pasan cosas que no están buenas, está bueno amortizarlo y transformarlo en algo positivo", destacó Lali, que luego habló de Fanático, el tema que está relacionado como una respuesta a los ataques de Milei.

"Me hago cargo de todo lo que pasó con el tema. Yo elegí la narrativa de la canción. No es que dirigí la canción hacia una persona, pero sí a un tipo de persona, un fanático obsesivo que te odia porque al que le importas muchísimo, y hasta en el fondo capaz te aprecia", aseguró la actriz y cantante.

"Luego llega un momento que como todo hecho artístico se suelta y esa pieza ya trabaja por sí sola y es imposible de manejar lo que genera en el otro. Para mí ver a un montón de pibes y pibas bailando en una intervención me emociona muchísimo. Eso es algo que una no elije", siguió Lali, recordando el baile de su tema que realizaron, en octubre de 2024, estudiantes de la Universidad Nacional de Artes en la estación de Once luego de que el presidente vetara la Ley de Financiamiento Universitario.

Luego, Rosemblat le recordó su mensaje en Twitter "Que peligroso, que triste" que ella realizó en agosto de 2023, tras las elecciones PASO a presidente. "Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. En ningún momento me arrepentí ni quise ir para atrás. Nunca voy a pensar que una expresión es un error. Se armó un lindo quilombo", reconoció Lali.

"Creo que lo que me parece más evidente es que tal vez represento todo eso, algo que demuestran día a día, que odian: soy mina y soy exitosa, entonces ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira, porque no puede ser que sea mina y me vaya bien", analizó.

"Y enfatizo en lo de mujer porque el presidente siempre se expresó de una manera muy chota conmigo o con María Becerra, y nunca se expresó así con algún compañero varón que hizo declaraciones en su contra. Jode que sea una mina que se expresa. Y también necesitan colocarte en un lado, y me dicen kirchnerista, ellos no pueden creer que me exprese y diga que me parece peligroso y triste lo que hace. No tiene sentido colocarme a mí como la enemiga, yo soy una ciudadana que puede opinar", sentenció Lali que aseguró que se banca las "bardeadas" porque "estoy tranquila con quién soy".

En otro momento de la entrevista, la cantante habló de los dichos de Eial Moldavsky (habló públicamente de una supuesta relación íntima entre ellos) y del pedido de disculpas del filósofo. Entonces explicó que trabaja a diario para equilibrar su “yo persona” con su “yo virtual” y no olvidarse de su humanidad. “De hecho, esto es algo que vemos todo el tiempo en las redes, en los streamings... cuando alguien comete un error, esta cosa de la cancelación y como de señalar ese error que aparentemente el otro cometió, lo hacemos todos desde el ‘yo virtual’, como si no cometiéramos errores...”, comenzó diciendo.

Y continuó: “No estoy justificando los errores. Estoy diciendo que cuando uno comete un error y pide perdón, se tiene que preguntar a partir de esta época, ¿está pidiendo perdón mi yo virtual porque está sufriendo mi yo virtual ese ataque o estoy pidiendo perdón yo por algo que humanamente hice mal?”.

A modo de cierre, remarcó: “Entonces, yo me hago esa pregunta todo el tiempo... ¿Qué clase de persona pública quiero ser? Pero sobre todo, ¿qué clase de persona quiero ser?”. Aunque la artista no nombró en ningún momento a Eial, en las redes sociales los usuarios no dudaron de que el filosofo fuera el destinatario de esas palabras.